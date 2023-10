SamSam contre la sorcière Salsifi SamSam et SamNounous partis en expédition sur la planète Akroké, une planète faite en bonbons, sont capturés par l'horrible sorcière Salsifi. Parviendront-t-ils à s'échapper ? SamSam et la planète blanche SamSam et SuperJulie venus faire de la luge sur la planète blanche et s'amuser avec les aglaglas sont attaqués par les Piratroces.