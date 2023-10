La plus belle magie de Noël. Romance de Noël

Et si la magie de Noël existait vraiment ? Lorsque, à l'approche de Noël, Lukas apprend que ses grands-parents sont vivants, il tombe des nues. Pire encore, il se sent trahi. Il a toujours fait de son mieux pour rendre son père fier, quitte à mettre de côté ses émotions et ses ambitions personnelles. Alors pourquoi lui aurait-il menti toute sa vie ? En l'espace d'un claquement de doigts, son monde vacille. Son unique piste pour découvrir la vérité sur sa famille est cet échange qu'il a eu avec un homme étrange en costume vert. Selon cet inconnu, ses aïeux l'attendent, ils ont besoin de lui, et la seule personne à pouvoir l'aider est une certaine Aimer dont il n'a jamais entendu parler. N'ayant plus rien à perdre, Lukas décide de tout quitter pour les retrouver. Mais sa rencontre avec Aimer pourrait ébranler toutes ses certitudes. Au-delà de son caractère bien trempé, de son regard pétillant, ou de son corps parfait qui l'attire comme un aimant, Lukas sent qu'ils sont liés, et que ce lien pourrait même dépasser les limites du réel... A propos de l'autrice Molly Reagan est une pile électrique qui ne se pose devant son écran qu'une fois la maison endormie. Femme active, mère poule et fiancée modèle (ou presque), elle n'a pas pour priorité de créer l'homme parfait dans ses romans mais de faire rêver ses lectrices.