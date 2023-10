Les Espions de la terreur. Nouvelle édition actualisée

Une enquête rythmée, la première sur les services secrets de l'Etat islamique Des tortionnaires encagoulés de noir pour effrayer les foules en Syrie ; les mêmes habillés en civil, barbe rasée, postiche sur la tête et cigarette aux lèvres pour ne pas attirer l'attention en Europe : l'Etat islamique s'est doté d'un " bureau des légendes " djihadiste. Cette enquête révèle le fonctionnement de ce service secret qui pilotait les attentats du 13 Novembre. Ce travail d'investigation, dans une version ici augmentée, a été salué la presse française comme internationale (Le Monde, France Inter, The Atlantic, Die Welt...). Il s'appuie sur des entretiens et des notes confidentielles provenant des services de renseignement français, américains, ou encore britanniques. A propos de l'auteur Matthieu Suc est journaliste au pôle enquête de Mediapart où il se consacre aux questions de renseignement et de terrorisme. Les Espions de la terreur est son cinquième livre. " Une oeuvre d'écriture de longue haleine, soignée, et l'ouvrage devrait plaire à tous ceux, néophytes ou aguerris, qui sont soucieux de lisibilité sur ces sombres années. " Elise Vincent, Le Monde " Un récit ciselé, d'une précision fascinante qui invite à comprendre la mécanique de l'horreur, jusque dans l'intimité des bourreaux". Ingrid Merckx, Politis " Digne des romans d'espionnage". L'Obs " Un colossal livre-enquête ! " Le Parisien