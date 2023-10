Pommes d'amour au marché de Noël

Un feel-good de Noël gourmand et chaleureux Ruby rentre dans son village natal pour les fêtes de fin d'année et entend bien mettre suffisamment d'argent de côté pour s'offrir un voyage autour du monde en janvier. Elle prend un stand au marché de Noël etdécide d'en faire un chalet illuminé de guirlandes, où l'on trouvera des pommes d'amour, du gui, et même un peu de vin chaud. Mais l'ouverture d'un nouveau centre commercial à proximité menace le marché. Alors, avec tous les exposants, Ruby élabore un plan pour s'assurer que Wynbridge demeure la destination préférée des familles en quête de cadeaux. Un seul obstacle sur son chemin : Steve. En effet, difficile d'essayer de sauver le monde quand son ex-petit ami travaille sur le stand d'en face. Surtout lorsque Ruby se rend compte que ses sentiments pour lui sont toujours là... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Raphaëlle Pache. A propos de l'autrice Nommée par le Sunday Times "Autrice de best-sellers" , Heidi Swain vit dans le Norfolk avec son mari, ses deux enfants et un chat noir facétieux baptisé Storm. Elle est passionnée de jardinage, de la campagne et collectionne tout un bric-à-brac vintage. "Un feel-good plein d'amour et de tendresse". Femme Actuelle " Une belle lecture de Noël divertissante. " Miss9, Babelio