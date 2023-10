La Roue du Temps, T24 : La Tempête imminente - deuxième partie

La Roue du Temps tourne et les Ages naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. " Jordan est parvenu à dominer le monde que Tolkien a révélé. " The New York Times Seule une humanité unifiée pourra affronter les forces du Ténébreux. Le sort du monde repose à présent sur la rencontre entre le Dragon Réincarné et la Fille des Neuf Lunes. A la Tour Blanche, prisonnière et à la merci des cruels caprices d'Elaida, Egwene s'acharne à miner le pouvoir de sa rivale. En aura-t-elle le temps, alors que l'attaque des Seanchaniens se profile ? Si les Aes Sedai reculent, une défaite signerait la fin de leur fief millénaire... et sans doute de tous les espoirs du monde. Ce volume comprend la seconde moitié du roman La Tempête imminente, douzième tome de La Roue du Temps.