Le corps humain

Après Planète Terre et Cosmos, le 3e titre d'une collection de grands documentaires superbement animés ! Plongez dans les magnifiques pages sculptées de ce livre pour découvrir l'incroyable organisation de notre corps ! N'hésitez pas à explorer ses invisibles rouages, à vous approcher du squelette, du coeur, du cerveau, à imaginer leur fonctionnement et à prendre conscience de la force prodigieuse de la vie ! Un livre sur la plus fascinante des aventures humaines...