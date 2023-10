Ma première playlist - Années 80 - NE

Fan des années 1980 ? Avec ce livre sonore, faites découvrir à votre tout-petit les tubes de cette décennie mythique ! L'enfant s'amuse à chercher la puce dans une scène tendre et colorée, et appuie dessus pour lancer la musique tout seul. Un vrai moment de complicité et d'émotion. Dans ce livre, 5 extraits avec la voix des chanteurs : - Born To Be Alive (Patrick Hernandez) ; - Voyage, voyage (Desireless) ; - T'as le look coco (Laroche Valmont) ; - Coeur de loup (Philippe Lafontaine) ; - Nuit de folie (Début de soirée). Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est adapté aux plus petits. Idéal dès 1 an !