Calendrier 100% manga en 365 jours

365 jours sur la planète manga ! Un calendrier dédié à l'univers des mangas et des animes pour une année made in Japan : quiz, répliques cultes, anecdotes, illustrations et fiches sur vos personnages, mangas et réalisateurs préférés. A découvrir également, les mangas qu'il faut absolument avoir lus et des infos pour mieux connaître la culture japonaise. Un calendrier 100 % manga pour tout savoir sur ce phénomène mondial !