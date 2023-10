Le livre de ta naissance et de tes premières fois OM

Le livre de ta naissance et de tes premières fois avec l'OM. Un livre de naissance aux couleurs du club de l'OM pour célébrer l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille de supporters du club marseillais ! Un bel album de naissance à s'offrir ou à offrir pour garder précieusement en mémoire tous les premiers instants de la vie de bébé. 64 pages aux couleurs du club de l'Olympique de Marseille avec des photos à coller et des parties à compléter, pour certaines en rapport avec le football et le lien qui unit Papa et/ou Maman à l'emblématique club de l'OM. De l'avant naissance avec la grossesse, les portraits de Papa et Maman, l'annonce à la famille, le choix du prénom... à l'arrivée de bébé, à travers le récit du jour de sa naissance, le séjour à la maternité, le retour à la maison, la rencontre avec les proches... Sans oublier une partie pour immortaliser ses goûts, ses habitudes, son petit caractère, mais aussi toutes ses découvertes et étapes clés : premier bain, premier sourire, première sortie en poussette, première purée, premiers pas, première dent...