Buffy, baroque épopée

Buffy contre les vampires (1997-2003) est un mystère. D'un côté, depuis vingt ans, des téléspectateurices enthousiastes font de cette série féministe, portée par un groupe de personnages hyper attachants, un jalon des cultures de l'imaginaire. De l'autre, beaucoup plissent le nez devant des épisodes kitsch, étranges, ironiques, sans comprendre d'où vient cet engouement. Cet essai, l'un des tout premiers en français consacrés au sujet, se propose d'élucider ce mystère. La série repose en effet sur une tension originale entre un aspect épique (Buffy, une héroïne lutte contre les forces du mal) et un aspect baroque (tout est instabilité, mouvement, métamorphose et illusion dans Buffy, notamment à travers la figure du vampire). Il semble que ce soit ce second aspect qui déroute bon nombre de personnes. En même temps, cette esthétique est aussi ce qui assure la profondeur, la richesse et la complexité de la série. Tenons-nous-le pour dit : Buffy est à la fois baroque et épique. Une baroque épopée. Préface d'Anne Besson