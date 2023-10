The Wall. La biographie officielle du meilleur gardien de hockey du monde

Trois fois champion de Belgique, trois fois champion d'Allemagne, champion des Pays-Bas, double champion d'Europe en clubs, puis champion d'Europe, champion du monde et champion olympique avec les Red Lions, tout semble avoir été simple, beau et grand dans la carrière de Vincent Vanasch. Pourtant, pour celui que l'on surnommera The Wall, le mur ne s'est pas construit en un jour. " Trop gros " , " trop fragile mentalement " , rien n'était gagné d'avance. Dans sa carrière, il y aura plus de défaites que de victoires. Mais dévoré par la passion, porté par ses coéquipiers, galvanisé par les sceptiques, il posera chaque brique patiemment, collectivement, et sur un seul ciment : la famille et les amis. Dans cette autobiographie sensible, " Vinchou " livre les secrets et les doutes qui ont parsemé son chemin du club familial du White Star à la médaille d'or de Tokyo. Sur le bus à impériale qui transporte l'équipe nationale de l'aéroport au centre de Bruxelles où les attendent des milliers de fans, Vincent Vanasch prend le temps de se souvenir de chaque étape, de chaque personne. Comment les Redlions ont-ils appris à gagner ? Comment un petit gars d'Evere peut-il devenir trois fois meilleur gardien du monde de hockey ? Vincent Vanasch vous emmène dans ce magnifique voyage en bus avec lui. C'est parti.