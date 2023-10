2001 Nights Stories Tome 2

Les explorations spatiales se poursuivent au fil des expéditions. Qu'il s'agisse de cités de roches antédiluviennes ou d'océans de sable, tous les milieux visités sont source d'émerveillement et de terreur. Jusqu'à la rencontre de nouvelles formes de vie et à la prise de conscience des implications galactiques qu'elles engendrent... Le second tome de ce diptyque clôt en beauté le voyage initié dans 2001 Nights Stories. Espaces, temps et humanités évoluent, croissent et se rejoignent dans un final qui ne laissera aucun lecteur indemne.