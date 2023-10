2001 Nights Stories Tome 1

La galaxie n'était que le début... Après avoir surmonté une guerre nucléaire totale, l'humanité découvre un morceau de météorite géante aux abords d'une base lunaire. C'est le début d'une ruée vers de nouvelles ressources naturelles et d'un merveilleux voyage dans l'immensité de l'univers. Depuis les planètes du système solaire jusqu'aux galaxies les plus éloignées, vous croiserez les vestiges d'antiques civilisations extraterrestres, découvrirez des systèmes d'évolution distincts de l'homme et rencontrerez ceux que l'on nomme les "semailles d'étoiles"... Après une première édition en coffret limité, 2001 Nights Stories s'offre un nouvel écrin. Ses deux volumes en version cartonnée deluxe constituent un objet d'exception, tandis que posters et pages couleurs accompagnent cette oeuvre monument, pour le plus grand plaisir des adeptes de science-fiction et des esthètes du roman graphique.