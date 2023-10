Un Noël Royal

Moi, c'est Camille, l'unique pauvre de Mont-Evor, mon petit paradis. Il y a sept ans, un incendie criminel a ravagé une aile entière du palais royal. Les soupçons se sont vite portés sur ma soeur aînée, Jeannette, disparue peu après les faits. Depuis, je vivote en paria, sans famille ni amis, compromise à jamais. A l'approche de Noël, comme tous les ans, j'évite de sortir de mon camping-car. Mais au milieu d'une de mes rêveries, un beau gosse se pointe devant ma fenêtre. Il se présente comme le duc Louis-Philibert de Valois... Prudente, je vérifie son identité et l'invite à entrer. Or, tenez-vous bien, le goujat consulte sa montre, refuse mon invitation, puis, sans crier gare, me demande en mariage !