Dans mon igloo, au départ, c'est une chanson de Natalie Tual. Et quelle chanson ! Un air diablement entraînant sur fond de ukulélé (musique de Gilles Belouin), des paroles amusantes qu'on ne se lasse pas de chantonner, et un vrai succès sur Youtube (790 K vues). Natalie Tual a imaginé ici une suite tout aussi farfelue et savoureuse à sa chanson et en a fait un album cartonné à lire et à chanter à volonté ! Un QR code redirige vers la vidéo youtube pour pouvoir lire en chantant !