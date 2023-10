Cuisines d'Asie. Mes 100 recettes gourmandes et inratables

Les 100 recettes gourmandes et inratables pour apprendre à cuisiner asiatique au quotidienMorgane vous invite à voyager à travers les pays d'Asie qui inspirent quotidiennement sa cuisine. Chine, Laos, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Japon, Corée... Les 100 recettes qu'elle vous propose, d'origine variée, ne seront bientôt plus un secret pour vous. Des plats que vous prenez habituellement à emporter, aux bols, en passant par des recettes faciles ou encore des mets qui vous paraissent irréalisables à la maison (plus pour longtemps ! ) mais aussi des douceurs, Morganevous propose un large choix de repas à cuisiner et manger en solo ou en famille. Pas-à-pas, conseils et astuces, ce livre est un véritable puits dans lequel vous plonger pour apprendre petit à petit les essentiels de la cuisine asiatique. Les dizaines d'années derrière les fourneaux ont aiguisé les talents de Morgane pour une cuisine toujours plus délicieuse, qu'elle prépare au quotidien pour sa famille. Sa chaîne YouTube, qu'elle alimente depuis 7 ans, lui a permis de développer un ton didactique et pédagogue qui rend la cuisine la plus sophistiquée simple et accessible pour tous. A ses côtés, développez de nouvelles habitudes en cuisine, pour manger asiatique au quotidien. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de ce livre pour régaler vos proches ! Au menu : chips aux crevettes, kimchi, gyoza au poulet, nem nuons, pad thaï, porc laqué char siu, salade de chou blanc, soupe miso, yakitoris boeuf-fromage et bien d'autres, ainsi que des recettes de base à utiliser dans de nombreuses préparations ! Cooking with Morgane, c'est la chaîne YouTube de Morgane Ramirez, mère de famille originaire de Chine et du Laos. Passionnée de cuisine (particulièrement d'Asie, où elle a grandi), elle y partage à ses 600 000 abonnés, chaque semaine, des recettes accessibles et familiales. Rendez-vous au prochain plat fait maison !