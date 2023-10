Bande de boucans - Tome 3 - Ali dans le grand bain

Ali ne pense qu'au foot. Du matin au soir, il pense match, but, marquage... Et le lendemain, il recommence. Plus tard, il sera une star du foot, une sorte de croisement entre Messi et Mbappé. Mais en attendant, il a un problème, et ce problème s'appelle monsieur K. Le coach des Boucans, son équipe de foot à 5. Depuis qu'il est tombé amoureux, on dirait que le foot ne l'intéresse plus. Au lieu d'entraîner ses joueurs, il leur cuit des beignets et des brioches... Ali a besoin d'entraînement, pas de brioches (même si elles sont délicieuses). Alors il n'a pas le choix : il va devoir secouer monsieur K. Ou le remplacer. Oui, mais comment ?