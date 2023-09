Marvel Visionaries

Marvel, c'est la Maison des Idées, la maison que " Jack et Stan" ont bâti, mais dont les maîtres d'oeuvre sont nombreux. C'est aussi une famille d'artistes qui ont contribué à ce que plus de six décennies plus tard, la compagnie soit le géant du divertissement qu'on connaît. Parmi eux, John Romita Sr, qui a joué un rôle clé sur des séries comme Daredevil, Amazing Spider-Man, Fantastic Four ou encore Captain America. La gamme VISIONARIES ne pouvait évidemment pas passer sous silence la gigantesque contribution des Romita père et fils. Avant un album consacré à John Romita Jr en fin d'année, nous rendons hommage à John Romita Sr avec plus de 300 pages de ses oeuvres les plus marquantes, dont des épisodes rares, voire inédits en France.