Trinity Seven Tome 27

Arata n'a pas tenu une seconde contre la déesse des profondeurs. Les arbitres des cieux sont corrompus et il ne reste personne pour s'opposer à la fin du monde. Alors que tout semble perdu, une réincarnation surprenante apporte une lueur d'espoir... Il ne faut pas longtemps au lecteur pour être conquis par l'humour et la légèreté du titre. Après l'adaptation en anime TV en 2014, ce manga a connu un succès grandissant, totalisant des ventes de plus de 3 000 000 d'exemplaires au Japon. La série s'est même offerte 2 films d'animation en 2017 et 2019. Quant au dessinateur, Akinari Nao, il a parfaitement su retranscrire le côté décalé de cette histoire tout en y apportant un charme propre à son style.