Suites Tuoni

Que la peur fondatrice m'emporte dans le domaine de Weiss où - je vivrai-dormirai-mangerai que la mer des réalités pas poétiquement ronde ou plate m'ignore ou m'invite Jay, c'est ton western, Buddy et c'est impossible mais l'emprise se renouvelle oh sur toi et je suis - écoute-moi Midas est mort et mon corps est de fer ih. de cobalt oh. de nickel ah.