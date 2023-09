Une couronne d'épines Tome 3 : Ecraser le Roi

Une lourde responsabilité pèse sur les épaules d'Evie. La reine Everleigh Blair de Bellona a survécu au massacre de la famille royale avant de devenir une guerrière redoutable entraînée par une troupe de gladiateurs d'élite, déchaînant sa capacité à détruire la magie. Après avoir échappé à une nouvelle tentative d'assassinat orchestrée par le perfide roi de Morta, Evie en a plus qu'assez. Il est temps pour elle de renverser la situation et d'engager les hostilités. Les Jeux de la Regalia sont l'occasion parfaite de frapper. Les guerriers, nobles et souverains des quatre coins du continent y seront réunis pour s'affronter au cours de divers événements sportifs. Grâce à l'aide de ses fidèles amis, Evie passe à l'attaque, mais les choses ne se déroulent pas vraiment comme elle l'avait imaginé. Très vite, elle doit faire face à une nouvelle menace terrifiante, et il lui faudra puiser au fond d'elle-même pour en apprendre davantage sur sa magie grandissante si elle souhaite avoir une chance de vaincre ses ennemis. Car, afin de rester sur le trône et d'assurer la survie de son royaume, Evie devra penser comme une vraie Bellonienne et se montrer plus rusée que ses adversaires pour espérer écraser le roi.