Le Tour de France de nos régions

C'est à une jolie promenade à travers nos 13 régions et leurs trésors que cet ouvrage nous convie. Il nous raconte leur histoire, leurs traditions, leur culture, leur patrimoine, leurs personnages emblématiques... Grâce à ce livre richement illustré, parcourez les routes des îles bretonnes, du bocage normand, des châteaux de la Loire, de la forêt des Landes, du Canal du Midi, des plages et des petits villages de Provence. Découvrez ou redécouvrez les mystères du mont Saint-Michel, la place Stanislas de Nancy, les trésors de la cathédrale de Rouen, des châteaux cathares, mais également les origines et le goût de la tarte Tatin, des bêtises de Cambrai, de la bénédictine, du kouign-amann et de l'Angélique de Niort...