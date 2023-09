Simone Veil et ses soeurs. Les inséparables

A l'occasion d'un de leurs traditionnels dimanches entre soeurs, Simone Veil et Denise Vernay rouvrent l'album aux souvenirs et se replongent dans la tragique histoire de leur famille. En 1939, la France entre en guerre, mettant brusquement terme à une enfance insouciante faite de scoutisme et de virées en bord de mer. Déchirée puis dispersée, la famille Jacob subit les tourments de l'occupation allemande et de sa politique antisémite. Dans les camps de la mort, Simone soutient à bout de bras une mère et une soeur à la santé déclinante. Quant à Denise, elle oeuvre dans la résistance, isolée à Lyon. Lorsqu'elle est déportée à son tour, elle cache jusqu'au bout son ascendance juive. La famille Jacob, qui se croyait pourtant indivisible, se retrouve projetée dans différentes visions de l'enfer. Et lorsque vient la Libération, et que la nation se reconstruit autour du récit d'une France résistante, Denise fait de l'ombre à ses soeurs déportées raciales, témoins malheureuses d'atrocités que l'on préfère déjà oublier. Cette adaptation des Inspéarables, de Dominique Missika, retrace l'histoire de la famille Jacob, spéarée par le destin mais unie par le coeur. Si Simone Veil est une personnalité majeure de la cinquième République, elle et sa soeur ont combattu toute leur vie, chacune à sa manière, pour que l'on se souvienne des tourments d'un siècle sombre mais aussi porteur de grands espoirs.