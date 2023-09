Vampires, lycans, gargouilles Tome 7 : Aveoth

Toute sa vie, Jillian Milzner a dû fuir ; fuir les brutes de son père qui la menace de garder ses distances, et désormais, fuir son grand-père Decker Filmore qui voit en elle un moyen de forger une alliance pour reprendre le contrôle de son clan. Capturée, Jillian est livrée à un homme terrifiant... et très sexy. Aveoth accepte avec réticence de rencontrer Decker. Dès qu'il pose les yeux sur Jillian, il se sent attiré par elle. Conscient que la jeune femme est retenue contre son gré, Aveoth ne peut s'empêcher de vouloir qu'elle reste à ses côtés. Quitte à devoir révéler ses secrets les plus sombres...