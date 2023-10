OP BD QH 5 ex et Silhouette

Ils avaient tout planifié pour que ce soit PAR-FAIT. Chaque détail à sa place. A coup sûr, la plus belle réussite de l'histoire ! Et puis... ça ne s'est pas passé comme ils l'imaginaient. La conquête s'est finie en déroute, la traversée du Titanic en épreuve de natation et le bal costumé est parti en fumée... Découvre comment Vercingétorix, Napoléon Ier ou Marie-Antoinette ont raté leur coup. Mais pas un petit peu, hein... à 100%