Émile Zola et la photographie. Une page d'amour

On connaît Emile Zola écrivain, journaliste, intellectuel engagé, épistolier, mais l'homme de lettres est également homme d'images. Attiré de longue date par la photographie, il s'y adonne passionnément à la fin de sa vie : cette facette de sa créativité mérite d'être revisitée. Ces années de pratique coïncident avec de grands bouleversements dans la vie de Zola : l'amour pour Jeanne et la naissance de leurs enfants Denise et Jacques, le maintien d'une vie conjugale avec Alexandrine, l'engagement dans l'affaire Dreyfus, l'exil. Ses photographies, très intimes souvent, témoignent ainsi d'une existence prise et livrée sur le vif. Sa pratique dépasse celle d'un simple amateur pour faire signe, à la fois, vers la composition artistique et vers la révélation autobiographique. L'acquisition par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) d'une extraordinaire collection de négatifs, la restauration de cinq cents d'entre eux et les tirages entrés dans d'autres collections publiques ont remis sur le devant de la scène un corpus d'une richesse foisonnante. L'oeuvre photographique de Zola trouve ici, dans les textes qui l'escortent, un prolongement critique d'une grande diversité, animé par une ambition collective : faire redécouvrir et comprendre une oeuvre encore largement méconnue.