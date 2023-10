Baby, it's cold outside. Romance de Noël

C'est en plein hiver que brûlent les plus belles flammes de l'amour ! Au coeur des montagnes enneigées, Ana partage sa vie entre deux passions : Noël et les clients âgés de son service d'aide à domicile. Le jour où l'un d'eux devient subitement muet, elle prend les choses en main, décidée à impliquer son fils dans la vie du vieil homme alors qu'ils ne se sont pas adressé la parole depuis des années. Mais Sasha est un magnat des affaires, froid et déterminé, qui refuse de remettre les pieds dans son village d'enfance. Qu'importe, Ana ira le chercher s'il le faut, et elle compte bien profiter de l'ambiance enchanteresse de Noël pour adoucir son coeur ! Elle n'avait pas prévu que le sien fondrait comme neige au soleil face aux yeux bleus envoûtants de Sasha... A propos de l'autrice Julia Nole vit en région lyonnaise avec son mari et ses deux enfants. Comme elle adore s'évader, elle s'est fabriqué une machine à rêver qui s'active en un claquement de doigts et permet de donner naissance à des histoires dans lesquelles l'amour se fraie toujours un chemin.