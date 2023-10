Aux vannes, citoyens !. Petit essai d'humour politique

Un essai en faveur du rire politique "Malgré la place qu'il occupe partout dans nos vies, dans la sphère privée ou dans les médias, l'humour politique est sous-étudié scientifiquement et sous questionné journalistiquement. Il est pourtant l'un des miroirs les plus parlants de la société, et il se pratique dans toutes les situations, même les plus tragiques". L'humour politique est à la fois jugé suspect et paré de vertus : il inverse les hiérarchies, il témoigne de la bonne santé démocratique d'un pays, il est d'utilité publique en cas de crise, alors qu'il est accusé par certains d'idéologie, de militantisme voire de dictature. Avec le ton et l'ironie mordante qu'on lui connaît, Charline Vanhoenacker analyse les mécaniques du rire, dévoile les secrets de fabrication de ses chroniques radio et explore les relations ambiguës qu'entretiennent les politiques avec l'humour et... les humoristes. A propos de l'autrice Née à La Louvière en Belgique, Charline Vanhoenacker est journaliste, humoriste, animatrice et productrice de radio. Connue pour ses chroniques sur France Inter, dont certaines sont rassemblées dans l'ouvrage Debout les damnés de l'Uber ! , elle est également l'autrice de Bonjour la France ! , de deux Cahiers de vacances de Manu avec Guillaume Meurice, et d'un cahier d'exercices féministes intitulé En vacances, Simone ! avec Titiou Lecoq et Zoé Thouron. Sur France Inter, Charline Vanhoencker est la productrice de C'est encore nous ! . "Dans un livre décapant, l'humoriste vedette de France Inter propose un "manifeste d'autodéfense intellectuelle" en faveur du rire politique". Sandrine Blanchard, Le Monde " Un "petit essai", qui donne à la fois à rire et à réfléchir, grandement réussi. " Erik Emptaz, Le Canard enchaîné "Un essai réjouissant sur l'humour politique". Caroline Constant, L'Humanité Magazine " Un essai réjouissant sur l'humour politique. " Caroline Constant, L'Humanité " Un livre de réflexion très documenté sur l'humour politique. " Thierry Richard, Ouest France