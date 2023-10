Le phénomène des prières de guérison. Enquête à Saint-Nicolas-des-Champs

Depuis une trentaine d'années, tous les jeudis soir, une foule nombreuse se presse à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, dans le troisième arrondissement de Paris. Un rendez-vous très prisé au cours duquel se déroule un temps de prière pour les malades et tous ceux qui souffrent. Au cours de cette prière simple et fervente, Dieu opère des guérisons étonnantes. Un phénomène qui s'est étendu puisque, depuis la pandémie de la Covid-19, des dizaines de milliers d'internautes rejoignent cette prière désormais intégralement retransmise sur YouTube chaque semaine... Les témoignages de guérison et de consolation accordées sur place et depuis la retransmission YouTube se renouvellent chaque semaine. Au-delà des récits et des témoignages, c'est une véritable enquête qu'a menée François-Xavier du Besset durant plus de 10 ans pour nous raconter l'histoire de ce lieu. Ce livre est un témoignage-enquête de François-Xavier du Besset, journaliste et réalisateur, responsable des chaînes YouTube Media Investigation, Media Evangélisation et Prière des malades.