Les hommes et le féminisme. Faux amis, poseurs ou alliés?

Comment être un bon allié du féminisme quand on est un homme ? Comment inventer une masculinité émancipatrice pour en finir avec la masculinité toxique ? Pourquoi les hommes eux-mêmes ont intérêt à lutter contre le patriarcat ? C'est de ces questions épineuses que s'empare le sociologue proféministe Francis Dupuis-Déri. En tirant le bilan critique de plus d'un siècle d'expériences où la frontière entre faux-amis et alliés et souvent poreuse, il esquisse les pistes d'un féminisme au masculin.