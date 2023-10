Mémoires d'un expert psychiatre

L'INTELLIGENCE DU MAL Adam Jacuri est expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jessie Maure, auteure de thrillers. Alors qu'il prend la décision de se retirer définitivement du circuit en allant vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat, des disparitions inquiétantes vont commencer à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales, et conséquences personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. EXTRAIT " Je suis Adam. Clarice Starling, pour certains. Vous savez, la jeune stagiaire engagée pour interroger un prisonnier de Baltimore ayant commis de nombreux meurtres et actes de cannibalisme. Docteur Hannibal Lecter, pour d'autres. Justement ce fameux prisonnier-psychiatre incarnant l'intelligence du mal. Il faut croire que l'équipe de production du Silence des agneaux est passée à côté de quelque chose en m'évinçant du casting. Peut-être parce que j'avais trop de poils au menton pour jouer Clarice et pas assez de sang entre les dents pour la seconde option. Toujours est-il que je remercie le grand écran ! L'autre jour, l'un de mes amis m'a dit qu'il avait eu une révélation, qu'il avait enfin compris mon métier. Evidemment ! Il venait de visionner Mindhunter. Que ferions-nous sans la fiction ? Je vous le demande. Je suis le Docteur Jacuri. "