Noël à Silver Peak. Romance de Noël

Et si le plus cadeau d'une petite fille pour Noël était le bonheur de son oncle ? Bienvenue à Silver Peaks, le lieu où tous les mi. racles sont possibles ! Comme beaucoup de per. sonnes avant eux Connor, Leia et Hayley vont y découvrir la magie de Noël... Connor embarque sa nièce Leia à destination des Chalets de Céleste afin de leur offrir un peu de paix et de joie. Hayley, quant à elle, ne sait pas où elle met les pieds, mais les dernières volontés de sa grand-mère la guident. Dès le départ, la relation entre Connor et Hayley va faire des étincelles. S'ils parviennent à se supporter durant leur semaine de vacances, ce sera un véritable exploit. Mais c'est sans compter Leia qui est bien décidée à ce que son voeu se réalise.