Zéro limite à tes rêves

N'ayons pas peur de l'aventure et du dépassement. C'est là que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Après quatre participations à Koh-Lanta et de nombreuses victoires, le parcours de Claude Dartois est riche d'enseignements pour tous ceux qui ont soif de défis, qui souhaitent repousser leurs propres limites ou sont conscients qu'il est absolument nécessaire de prendre soin de soi, tant physiquement que mentalement. Dans cet ouvrage de témoignages intimes et de conseils, le célèbre concurrent livre les clés de sa philosophie de vie, forgée jour après jour dans les épreuves sportives et quotidiennes. Il détaille aussi les fondements de sa préparation physique et mentale, et nous confie humblement les valeurs qui lui semblent essentielles pour se dépasser et se sentir épanoui. Parce qu'il n'y a pas de limite aux possibles lorsqu'on croit en soi.