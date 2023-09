Il en va du terme de " psychanalyse " comme de celui de " philosophie " : il peut servir, tout à la fois, à désigner une aventure précieuse et une entreprise désormais obsolète. C'est un fait, la psychanalyse ne fait pas consensus. C'est à cette discipline que cet ouvrage se propose d'introduire. Et ce en rappelant d'abord comment Freud et Lacan l'inventent, ensuite en quoi leur découverte bouscule tous les champs du savoir, enfin en éclairant ce en quoi consiste cette expérience à nulle autre pareille qu'est l'analyse.