Anglais juridique. Anglais pour juriste, la clé des opportunités à l’international

Le fonctionnement des systèmes juridiques anglo-saxons Les systèmes juridiques de Common law et principalement ceux du Royaume-Uni et des Etats-Unis, diffèrent profondément des systèmes de Civil law et notamment du droit français. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de proposer un cours de langue anglaise, même si des informations terminologiques seront fournies mais d'aider les juristes français, francophones, à comprendre le fonctionnement des systèmes juridiques anglo-saxons. La présentation de ces systèmes et l'explication des grands principes qui les fondent ont vocation à aider à connaître les bases et offrir les clés de compréhension. L'ouvrage permettra enfin aux étudiants de pratiquer l'anglais avec la mise à disposition de dossiers en anglais sur des thématiques par exemple la Constitution des Etats-Unis ou encore l'avortement aux Etats-Unis. Points forts - Permettre aux étudiants français et francophones de comprendre et connaître le fonctionnement des systèmes juridiques de Common Law - Comparer les institutions du Royaume-Uni, des Etats-Unis avec notre système français - Une approche pratique : Histoire, Pouvoirs, place dans le monde - Permettre aux étudiants de pratiquer l'anglais avec la mise à disposition de dossiers en anglais sur des thématiques proches d'eux : les contrats en droit américain, le déroulement d'un procès civil aux Etats-Unis, déroulement d'un procès pénal aux Etats-Unis (sitcom versus réalité), le rôle des avocats (différence solicitor/barristor), les contrats de droit anglais