Transcender la théorie du miroir

Quelle est la dernière fois que vous vous êtes vu ? Vraiment vu ? Au-delà du regard mécanique que vous avez eu ce matin en vous brossant les dents ? Quand avez-vous pris le plaisir de vous regarder et de voir qui vous êtes vraiment ? Ce que vous cachez aux autres et parfois à vous-même ? Ce petit gros ventre ou cette fêlure dans votre âme, invisible à l'oeil nu ? Quelle est la dernière fois que vous les avez vus et pris conscience de leur existence et leur impact dans votre vie ? Pour vous permettre de transcender, ce livre vous oblige d'abord à vous regarder. La théorie du miroir donne la méthode pour voir la personne que vous êtes vraiment, sans faux-fuyants. Parfois brutale, elle secoue et oblige à la vérité sur soi-même. Cette théorie rappelle des évidences qu'on s'emploie à nier comme notre unicité profondément inscrite dans notre construction et visible jusqu'au bout des doigts. Elle montre qu'à partir d'une vraie connaissance de soi, absolument tout devient possible. Cette lecture transformera votre vie. Tout au moins, vous en sortirez avec une meilleure lecture de vous. Toute ma carrière, j'ai eu recours à "ma" théorie du miroir. Un regard vrai et honnête sur moi-même qui a permis de transcender ma vie.