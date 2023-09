La bibliothèque des petits miracles

Cachée derrière les rayonnages, June Jones, bibliothécaire timide et solitaire, aime s'imaginer la vie des lecteurs : la femme affable plongée dans des manuels de langue russe devient une espionne à l'excitante double vie, et le jeune homme au teint blafard qui joue sur son téléphone, un vampire fuyant le soleil. Aussi est-ce tout naturellement que June se réfugie entre les pages de ses livres préférés quand l'établissement est brutalement menacé de fermeture. Mais Stanley, le gentleman retraité adepte de mots croisés, ou l'acariâtre Mrs B., qui n'a jamais déniché de livre trouvant grâce à ses yeux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils en sont persuadés : seule June peut convaincre le conseil régional de revenir sur sa décision. Et elle pourrait même se rendre compte qu'Elizabeth Bennet et Mr Darcy ne sont pas ses seuls amis... Porté par des personnages aussi attachants qu'excentriques, un roman au charme so British qui met en lumière le rôle essentiel des bibliothèques dans nos communautés.