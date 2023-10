Noël au refuge des amoureux. La nouvelle romance de Noël de Sarah Morgan

Un Noël à Puffin Island pour trouver l'amour. Skylar ne sait toujours pas comment elle a pu se mettre dans une telle situation. En l'espace d'une soirée, elle a réussi à 1) se disputer avec ses parents et rejeter leur invitation à passer Noël avec eux, 2) refuser la demande en mariage (plus que gênante) de son petit ami et 3) se retrouver coincée dans une chambre d'hôtel avec Alec Hunter, cet historien sexy qu'elle déteste cordialement. Pourtant, il a été le seul à la soutenir et à prendre soin d'elle après le désastre de cette soirée. Et, Skylar doit bien se l'avouer, il n'est pas du tout l'homme prétentieux qu'elle voyait en lui. Au contraire, il est plutôt charismatique et attentionné. Alors, quand il lui propose de venir passer Noël sur Puffin Island, elle accepte. Mais elle était loin de s'imaginer qu'elle allait devoir dormir dans le même lit que lui et, pire encore, qu'elle serait incroyablement tentée de le toucher... A propos de l'autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.