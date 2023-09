Jeunesse : de nouvelles identités de genre ?

En France, les questions d'identités de genre sont de moins en moins taboues. Elles se traduisent par des luttes féministes, mouvements homosexuels et transgenres, identités non-binaires... De nombreux jeunes déclarent avoir un genre différent de celui assigné à la naissance, battant en brèche les normes de genre. Quels sont les enjeux des débats autour de l'identité de genre ? Quelles évolutions de cette notion au sein de la recherche ? Comment les familles vivent elles ces transitions ? Quelles réalités des mineurs et jeunes trans aux seins de la famille, de l'école, et des institutions de santé ? Ce nouveau Place au Débat donne des clés de compréhension essentielles des nouvelles identités de genre. Il dresse un panorama synthétique des savoirs de la recherche clinique et des sciences humaines et sociales sur le sujet.