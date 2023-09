Elèves & maîtresses. Apprendre et transmettre l’art (1849-1928)

Normal021falsefalsefalse / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; mso-hyphenate : none ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : Calibri ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Existe-t-il une spécificité de l'enseignement artistique au féminin ? Huit approches monographiques d'élèves femmes, de maîtres ou de maîtresses, pour questionner les relations et les enjeux dans l'apprentissage, dans un contexte d'émancipation féminine. Existe-t-il une spécificité de l'enseignement artistique au féminin ? A la fin du XIXe siècle, un nombre croissant de femmes accèdent à une professionnalisation, de la miniature au tableau de chevalet, en passant par la gravure. Certaines envisagent la pratique artistique sans avoir la nécessité d'en vivre, mais avec tout autant d'implication. Cette mosaïque de profils et de trajectoires a pu émerger par le biais d'enseignements où la différenciation sexuée et la hiérarchisation des objets sont encore prégnantes. Les processus d'apprentissage révèlent en outre une place non négligeable de l'artiste comme enseignante. Appréhender cette histoire nécessite une déconstruction des schémas narratifs et une refonte des conventions linguistiques, l'introduction du mot maîtresse pouvant en faire partie. Huit approches monographiques, études de cas d'élèves femmes, de maîtres ou de maîtresses, à la tonalité parfois intimiste, entendent questionner la manière dont la formation s'appréhende avec un homme ou avec une femme. Il s'agit aussi d'apporter des éléments de compréhension des relations et des enjeux qui s'établissent au sein de l'atelier, dans un contexte d'émancipation féminine.