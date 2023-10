Le Petit Guide illustré du TDAH. Enfin comprendre comment je fonctionne ! Enfin apprendre à vivre avec !

Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un TDAH ? Puis-je avoir ce trouble et m'épanouir ? Alice Gendron est bien placée pour en parler, elle qui a longtemps vécu avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sans comprendre ce qui lui arrivait. Son objectif : à travers ses illustrations et ses conseils pratiques, réaffirmer à ceux qui ont ce trouble ou qui vivent avec une personne diagnostiquée TDAH, et pour qui la vie quotidienne est un défi, qu'ils ne sont pas seuls avec leur atypisme et qu'il leur est possible de s'épanouir ! Ce guide en trois parties offre un aperçu complet de ce que c'est que vivre avec un TDAH, et des solutions concrètes : Tout ce que vous devez savoir sur le TDAH : types, symptômes, diagnostic, idées fausses, glossaire. La journée type d'une personne avec un TDAH : défis et obstacles (rendez-vous, fatigue, rangement...), astuces et conseils pour les surmonter. 16 stratégies qui ont fait leurs preuves pour " apprivoiser " ce trouble : mettre en place des routines, utiliser des codes couleurs, faire du batch-working, appréhender les choses de façon ludique, travailler avec son cerveau et non contre lui...