Glauque-Land. 25 ans d'Urbex en France

En 25 ans, Timothy Hannem, auteur du site de référence www. glauqueland. com, lancé en 2001, a urbexé plus de 350 lieux abandonnés. Dans ce livre il présente les 56 sites mythiques ou inédits qui l'ont le plus marqué en France : de l'usine Renault sur l'île Seguin au "Manoir de Hurlevent" , en faisant le choix original, parallèlement au récit de son exploration, de faire parler les gens qui ont vécu dans ces lieux, sur la base d'une documentation glanée au fil des ans. Une approche inédite et originale qui célèbre la poésie et l'imaginaire propres à l'exploration urbaine et aux ruines. Inclus : pour chaque lieu, une exploration "immersive" guidée, en images, où l'auteur partage sensations & anecdotes, avec le talent qui a fait son succès.