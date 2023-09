Petit cahier d'exercices du lâcher-prise

Lâcher prise permet de se désencombrer de l'inutile qui brouille nos pensées et nous empêche d'avancer. Car jour après jour, nous accumulons des tensions diverses et perdons ainsi beaucoup en sérénité... L'objectif de ce Petit Cahier est de nous ramener à l'essentiel ! Oser être soi, évincer ses culpabilités, mettre de côté ses blessures, limiter ses désirs de contrôle pour retrouver une vie harmonieuse. Lâchez prise pour vous retrouver et pour retrouver l'essentiel ! "? Lâcher prise des peurs, des obligations inutiles et de la culpabilité a un immense bénéfice, c'est la possibilité d'atteindre une plus grande paix intérieure et une plus grande sérénité.? "