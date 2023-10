Une brève histoire de la géographie. Les représentations du Monde d'Ulysse à Christophe Colomb

A la croisée des chemins avec quatre grands champs de la pensée - imaginaire, science, philosophie et religion - l'histoire de la géographie revient sur les fondements sur lesquels vont s'établir les géographies des temps modernes et contemporains. La géographie est-elle seulement un inventaire ou déjà une science ? Quelles représentations et quelles explications du monde propose-t-elle ? Quelles sont ses relations avec l'art et la littérature, le surnaturel et les mythes ? Comment ajuste-t-elle son discours aux omniprésents conditionnements des superstitions et aux puissantes exigences des religions ? Sa vision de l'espace terrestre est-elle influencée par la succession et les contradictions des cadrages philosophiques ? Au fil d'un grand parcours diachronique, cet ouvrage a pour ambition de retracer deux millénaires de géographie. Il s'efforce d'abord de définir et délimiter la place de la géographie au sein du champ des connaissances et des milieux savants. Il analyse ensuite ses principaux objets d'étude, à savoir le dévoilement de ce qu'est la planète dans sa globalité, et la description exploratoire des composants qui sont à sa surface. Enfin, ce livre étudie les fondements conceptuels et les normes méthodologique.