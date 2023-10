L'imagination comme mode de vie

? /div>

" Qu'est-ce que l'imagination ? " est une question récurrente en philosophie, mais il est plus rare de se demander si l'imagination peut être un mode de vie. Plus exactement, il importe de comprendre en quoi la compréhension et l'exercice de l'imagination peuvent nous permettre d'inventer de nouveaux mondes, qu'ils soient individuels ou collectifs. En effet, les maux de nos sociétés ne sont-ils pas ce qu'ils sont par déficit d'imagination ? Si celle-ci fait appel autant à notre raison qu'à notre désir d'utopie, elle peut être ce par quoi de nouvelles manières de vivre adviendront. L'appel de l'imagination est d'ordre transcendantal : il nous incite à sortir de notre quotidien ordinaire et nous pousse à interroger notre rapport à notre esprit et à notre réalité. L'approche philosophique de l'imagination devient alors un exercice spirituel destiné à repenser nos modes de vie à même d'établir autant une construction de soi inédite qu'une société originale.