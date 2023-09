Comment j'ai réussi mon droit. La méthode gagnante en 50 schémas

Une bonne méthode en plus de la connaissance du cours c'est le succès garanti ! Avec 50 schémas et beaucoup d'humour, réussir ses études de droit ne sera qu'une formalité. Dans cet ouvrage, vous ne trouverez pas d'exercices corrigés, pas d'articles recyclés. Vous trouverez une méthode claire, synthétisée, schématisée, et des conseils qui ne sont jamais abordés dans les autres livres. Il se compose de trois éléments : la méthode des exercices juridiques ; la manière de rédiger ces exercices ; la gestion du temps.