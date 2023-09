Louis Michel, le voyant. Une vie rêvée

Louis Michel (1816 -1883) est né à Figanières, un village du Var. Il connaîtra un destin exceptionnel. Habité par des " visions " en état d'hypnose, sa capacité à prédire l'avenir le rend célèbre. De son public, il fait des disciples, et devient le Maître ou le Père. Il dirige plusieurs Familles en Provence et à Paris. Il écrit sous la dictée de l'Esprit " La Clé de la Vie " et autres livres, jusqu'à l'ultime Réveil des Peuples. Il correspond avec Victor Hugo et George Sand... Ce " don " le conduit à ouvrir un cabinet de consultations médicales à Marseille. Louis Michel décédera en 1883, oublié de tous. En 1930, le professeur de Lettres et écrivain dracénois Louis Honoré publie une biographie. Pierre Jean Gayrard se livre ici à une analyse critique de cette biographie et apporte un nouvel éclairage sur l'étrange parcours de Louis Michel.