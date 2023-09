Briller à l'oral . Elocution, articulation, posture physique...

Pour beaucoup, l'oral est une épreuve angoissante bien qu'il soit difficile aujourd'hui d'échapper à cet examen qui peut vous faire cauchemarder... Que ce soit au lycée, à l'université, aux concours de grandes écoles ou encore pour obtenir un stage, l'oral est un passage incontournable. Rassurez-vous ! Il existe de nombreux conseils simples qui peuvent vous aider à travailler et à vous améliorer. Grâce aux conseils d'Eric Cobast, vous allez gagner en aisance et éviter les erreurs les plus grossières. De nombreux exercices vous permettront de rendre votre prise de parole percutante et l'échange avec vos examinateurs fluide. Oral de connaissance, entretien de motivation ou de personnalité, ce guide complet et accessible va vous permettre de préparer sereinement vos prochains oraux. Elocution, articulation, structure du discours, postures physiques ou intonations... L'éloquence est un art que vous maîtriserez bientôt à la perfection !