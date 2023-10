Faisons ensemble notre arbre généalogique

Un beau livre cadeau à remplir pour faire son arbre généalogique en famille et écrire tous ses meilleurs souvenirs. En partant de l'arbre généalogique le plus simple (enfants, parents et grands-parents), étape par étape, dessiner les autres branches de génération du côté de la mère, du côté du père, du côté des enfants... Pour chaque nouvelle branche détaillée, remplir les fiches d'identité de chaque personne (nom, prénom, date de naissance, mariage, enfants, métier...), puis écrire les souvenirs les plus marquants. En plus, un mode d'emploi pour construire son arbre généalogique (ascendant, descendant), des astuces pour savoir comment remonter plus loin dans ses recherches (archives) et des modèles d'arbres généalogiques.