Enigme à Halloween. P'tit Sherlock

Emballé dans une cape noire, avec de fausses canines pointues et un col en ailes de chauve-souris, P'tit Sherlock a revêtu un chouette costume de vampire ! Ce soir, c'est la fête d'Halloween. La nuit tombe. Tous ses copains se sont aussi déguisés : Doc en diplodocus, Emel en fée Mélusine, Amel en citrouille et Gus en fourchette. Pourquoi en fourchette ? Parce que Gus a de drôles d'idée... Les enfants partent à la chasse aux bonbons, et bientôt Gus va être introuvable... Voilà une enquête qui s'annonce... intrigante ! Des histoires faciles à lire, adaptées aux jeunes lecteurs. De nombreuses illustrations à observer attentivement pour résoudre les énigmes. Les solutions des énigmes au fil de l'histoire, pour ne pas bloquer la lecture. Différentes typologies d'énigmes : - Jeux d'observation - Jeux de lettres : rébus, mots en désordre... - Jeux d'identification type " Qui est-ce ? "